В Югре восемь человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

8 и 9 января 2022 года в поселке Кондинском в Югре шестеро мужчин и две женщины скончались после употребления алкогольного суррогата, нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей, они приобрели в своем населенном пункте.

"Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре по факту гибели 8 жителей Кондинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)". - сообщает СК СК по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Накануне сообщалось, что в Тюмени зарегистрировано девять летальных исходов из-за отравления метиловым спиртом, который продавали с 3 января под водочной этикеткой в магазинах города.