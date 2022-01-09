Тюменская прокуратура начала проверки с целью выявления сбыта поддельного алкоголя

Прокурор Тюменской области Владислав Московских в связи с девятью смертельными отравлениями поддельными напитками поручил организовать проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и сбыта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщали в облпрокуратуре.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и принять необходимые меры реагирования. Ход проверок и расследования уголовного дела взяты им на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее Следком сообщил, что в связи с летальными исходами возбуждено уголовное дело по 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Четверо подозреваемых задержаны, проведены обыски, организованы экспертизы. Жителям региона рекомендовали не приобретать спиртосодержащие напитки с этикеткой "Родники Сибири".

На сайте Роспотребнадзора отмечается, что при приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол, запрещены.