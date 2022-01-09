На тобольской трассе в столкновении двух Toyota пострадали четыре человека

Фото - ГИБДД Тобольска

В Тобольском районе 8 января при столкновении внедорожника и седана Toyota пострадали водители и два пассажира, сообщает тобольская ГИБДД.

По предварительным данным, в 14:40 на 203 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 46-летний водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП водитель седана с множественными травмами госпитализирован в ОБ№3 Тобольска, водителю и двум пассажиркам 36-ти лет и 21-го года внедорожника назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.