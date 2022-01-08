Девять человек в Тюмени умерли от поддельного алкоголя, купленного в магазинах города

Девять человек погибли в Тюмени после употребления алкоголя под названием "Родники Сибири" - в бутылках оказался метиловый спирт, покупки были сделаны в магазинах на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени, возбуждено уголовное дело, задержаны четверо подозреваемых, сообщает СУ СК по Тюменской области.
Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ.
"С 3 января 2022 года в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых - 1971, 1993, 1974 и 1987 гг. рождения, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия. В настоящее время проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.
В связи с произошедшим, следственное управление призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири".
Ранее РПН сообщило, что за 2021 год свыше 200 жителей региона отравились некачественным алкоголем, более половины из них погибли.
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