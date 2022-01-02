Езда на снегоходе в Перевалово закончилась для молодой пары трагедией

Первая дорожная трагедия 2022 года произошла сегодня около двух часов ночи в селе Перевалово Тюменского района. Здесь в поддон с кирпичами въехал снегоход без госномеров, пассажирка погибла, водитель с тяжелыми травмами в больнице, сообщает Госавтоинспекция.

Погибшая девушка и водитель снегохода познакомились через интернет и проводили новогодние праздники вместе. Девушке было 24 года, она жительница города Артемовский Свердловской области. 32-летним водителем снегохода, жителем Тюмени, занимаются врачи реанимации. "По предварительным данным, у молодого человека имелись признаки опьянения, точные данные будут известны позже, в лечебном учреждении взяты пробы крови. Права управления снегоходом водитель не имеет. Обстоятельства ДТП выясняются", - уточнили в Госавтоинспекции.