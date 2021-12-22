Жителя Увата собираются привлечь к уголовной ответственности за незаконную вырубку одной елочки

Лесники 20 декабря задержали в Уватском лесничестве гражданина, который незаконно вырубал одну ель. Сумма ущерба, причиненного вреда лесам, составила 5 520 рублей, поэтому на "лесоруба" будет заведено уголовное дело, сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

"Материалы по факту незаконной рубки хвойного молодняка (ели) переданы в органы МВД в целях привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Наказание за данное противоправное деяние предусмотрено ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений)", - говорится в сообщении деплеса.

Ответственность по указанной статье предусматривает солидные штрафы или принудительные работы. Кроме того, виновному лицу придётся возместить сумму ущерба, причиненного лесам, в добровольном либо принудительном порядке.