Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень-Омск в Тюменской области

10:08 06 декабря 2021
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Семья из четырёх человек погибла в ДТП под Заводоуковском в воскресенье вечером. От удара большегруза в заднюю часть Chevrolet Lacetti вынесло на встречную полосу под другую фуру.

"В аварии погибли родители и двое их сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет", - сообщили в Госавтоинспекции региона. 

Для устранения последствий ДТП движение на федеральной автодороге было временно ограничено. 

Теги: ДТП
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