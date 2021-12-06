Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе Тюмень-Омск в Тюменской области

Семья из четырёх человек погибла в ДТП под Заводоуковском в воскресенье вечером. От удара большегруза в заднюю часть Chevrolet Lacetti вынесло на встречную полосу под другую фуру.
"В аварии погибли родители и двое их сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет", - сообщили в Госавтоинспекции региона.
Для устранения последствий ДТП движение на федеральной автодороге было временно ограничено.
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