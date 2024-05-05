В регионе зарегистрировано 18 тысяч ипотек

По данным Росреестра по Тюменской области, за три месяца 2024 года зарегистрировано 18 417 ипотечных сделок. От общего числа зарегистрированных ипотек 1 992 приходится на "льготную" ипотеку. Показатель по льготной ипотеке на 4,6% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Мегатюмень.

Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 98,3%.

Регистрация в течение одного дня возможна в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа".

– Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат, – пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по региону Игорь Ткаченко. – Подать заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг.