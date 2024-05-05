В Ялуторовске пройдет фестиваль "Радуга"

18 мая во дворце культуры "Арт-Вояж" пройдет гала-концерт XXIV национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга".

Как рассказала заместитель председателя регионального отделения "Ассамблеи народов России", председатель жюри фестиваля-конкурса Людмила Шабанова, в программу концерта вошли 27 номеров.

Зрителей своим творчеством удивят юные танцоры, вокалисты и актеры.

"Гала-концерту предшествовала большая работа. В апреле мы провели три отборочных зональных этапа, в которых приняли участие свыше пяти тысяч человек. Это исполнители и коллективы из городских округов и муниципальных районов нашего региона. Они представили яркие творческие номера, отразив и показав все многообразие народов, проживающих в Тюменской области. А 18 мая самые яркие номера мы увидим на гала-концерте, посетить который могут все желающие", - поделилась Людмила Шабанова.

На финальное мероприятие фестиваля-конкурса "Радуга" съедутся коллективы и исполнители из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Ишимского, Казанского, Омутинского, Ярковского и Тюменского районов, сообщает Тюменская линия.