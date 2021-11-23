Пять сотрудников тюменской колонии наказаны за побег заключенного

Пять должностных лиц колонии, из которой в середине сентября сбежал заключённый, наказаны по представлению прокуратуры. Представление для принятия мер по недопущению подобного впредь ранее было внесено в адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области, сообщили в облпрокуратуре.

В сентябре из колонии-поселения Тюмени ушел заключенный, осужденный в 200 году к 23 годам 4 месяцам заключения за убийство, грабёж и ряд других преступлений. Спустя три дня его задержали в Перми. По факту побега проверки областная прокуратура провела проверку.

"Проведенная прокуратурой области проверка показала, что администрацией колонии не было принято достаточных мер к соблюдению требований закона при обеспечении режима в колонии. В связи с этим в адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области было внесено представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. В настоящее время администрацией колонии приняты дополнительные меры по соблюдению режимных требований. По представлению прокуратуры области наказано 5 должностных лиц", - сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

Ленинский районный суд Тюмени в понедельник рассмотрел уголовное дело беглеца и приговорил его по совокупности нового и прежнего приговора еще к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.