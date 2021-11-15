МЧС: 39 пожаров произошло в Тюменской области на прошлой неделе

13:24 15 ноября 2021
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Фото - https://72.mchs.gov.ru

С 8 по 14 ноября в Тюменской области зарегистрировано 39 пожаров, из опасных мест эвакуировано 53 человека, сообщили в  региональном управлении МЧС.

"С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых", - напомнили в МЧС.

Помимо пожаров, к ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 40 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 40 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Теги: МЧС , пожары
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