Двух пешеходов сбили на дорогах в Тюмени

10:48 11 ноября 2021
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Две женщины пострадали на пешеходных переходах в областном центре, сообщили о вчерашних ДТП в Госавтоинспекции.

На улице Ленина 22-летняя водитель иномарки сбила на 51-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшей ушибы. Водитель за рулем три года, ранее трижды оштрафована за незаконную тонировку автомобиля, вчера - за отсутствие полиса ОСАГО. 

На улице Магистральной 61-летнюю тюменку на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил 65-летний водитель ЗАЗ. По предварительным данным, у пострадавшей травмы лица. Обстоятельства наезда на человека выясняются.

В целом за минувшие сутки на дорогах области зафиксировано семь ДТП с пострадавшими, ранения в них получили 9 человек.

 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы , штрафы
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