Двух пешеходов сбили на дорогах в Тюмени

Две женщины пострадали на пешеходных переходах в областном центре, сообщили о вчерашних ДТП в Госавтоинспекции.

На улице Ленина 22-летняя водитель иномарки сбила на 51-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшей ушибы. Водитель за рулем три года, ранее трижды оштрафована за незаконную тонировку автомобиля, вчера - за отсутствие полиса ОСАГО.

На улице Магистральной 61-летнюю тюменку на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил 65-летний водитель ЗАЗ. По предварительным данным, у пострадавшей травмы лица. Обстоятельства наезда на человека выясняются.

В целом за минувшие сутки на дорогах области зафиксировано семь ДТП с пострадавшими, ранения в них получили 9 человек.