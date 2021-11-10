В Ишиме девушка в пьяной ссоре убила отца  

20-летную жительницу Ишима задержали по подозрению в убийстве отца, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, ранним утром 10 ноября в одном из частных домов Ишима дочь и ее 52-летный отец распивали спиртное, между ними возникла ссора и девушка нанесла несколько ножевых ранений отцу, от чего он скончался на месте происшествия.
На допросе свою причастность к преступлению она признала в полном объёме, дала подробные показания об обстоятельствах убийства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУСК.
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