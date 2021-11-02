Убийством закончилось свидание для девушки из Тобольска

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Молодой человек пригласил к себе домой новую знакомую, но романтический вечер закончился трагично - в ходе ссоры мужчина воткнул гостье в грудь нож. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Следователи завели дело об убийстве. По версии следствия, в ночь на 31 октября в квартире дома, расположенного в 9 микрорайоне Тобольска 26-летний обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки с 31-летней женщиной, с которой познакомился накануне. На даму он набросился с ножом "в результате произошедшей ссоры из-за незначительного повода".

Мужчина задержан, обвинение ему предъявлено, решается вопрос о заключении под стражу. Свою вину он признал в полном объеме, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются мотивы совершения преступления, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.