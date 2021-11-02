В Тобольске в мусор выбросили подшивки довоенных газет

Подшивку газеты "Известия" за 1934 год обнаружили в Тобольске работники мусоросортировочного завода. На предприятие она прибыла в мусоровозе с коммунальными отходами, сообщили в ТЭО.

"Найденные номера издания датированы 1934 годом. Эта подшивка газет, с узнаваемым и сегодня логотипом, оказалась единственной, которую удалось сохранить. Их было больше, но рабочие не сразу обратили внимание на необычную прессу и содержимое кузова спецтехники уже отправилось на сортировочную линию МСЗ", - рассказали в пресс-службе компании.

Уцелевшие газеты в достаточно хорошем состоянии и аккуратно подшиты. Возможно, они были выброшены какой-то библиотекой или музеем. Их историческая ценность неизвестна, но они действительно интересны и для обычных любознательных людей, предполагают в ТЭО.

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"Пока мы не приняли решение о том, как поступить с находкой. Подшивку газеты "Известия" просушили и оставили на временное хранения на тобольском МСЗ. Нашим работникам и самим было любопытно посмотреть на старинное издание, почитать былые новости, шутки, объявления, изучить необычные карикатуры, которых на страницах действительно много, узнать, что интересовало людей в то время. В газетах много планов и рассказов о передовом опыте, информация о достижениях советских граждан и зарубежных событиях, тревожные новости о ещё укоренявшемся в Европе фашизме", – поделился главный инженер ООО "ТЭО" Сергей Шишов.

Попавшие на мусоросортировочную линию подшивки, которые обнаружили уже в обработанных и спрессованных кипах макулатуры, в ближайшее время отправятся на перерабатывающее предприятие.