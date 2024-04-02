Шестой для Тюменской области экодом откроет Ишим

Открытие нового мультицентра проекта "Экодом" состоится 4 апреля в Ишиме. Шестая по счёту просветительская площадка в Тюменской области даст жителям города и ближайших населённых пунктов возможность сдавать на переработку не менее 10 видов вторсырья, сообщили в ТЭО.

"Экодом" – это сеть уютных общественных пространств, где можно познавательно и нескучно провести время, повысить экологическую грамотность, завести полезные экопривычки и новые знакомства, узнать всё о правилах обращения с отходами и возможностях применения вторичного сырья. В экодоме "Ишим" будет оборудована мастерская переработки, мультимедийная зона, книгообменник и, конечно, современный пункт приёма вторсырья.

"Для многих жителей Ишима открытие экодома – это долгожданное событие. Кто-то раньше уже бывал в коворкинге в Тюмени, кто-то познакомился с работой мультицентров благодаря новостям и информации в интернете. Экодом "Ишим" непременно сохранит лучшие традиции проекта, обретёт свою "изюминку" и станет одной из визитных карточек города", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Площадка примет первых гостей в четверг. Как и в каждом экодоме все активности здесь будут бесплатны, а занятия найдутся на любой вкус: и для самых маленьких ишимцев, и для молодёжи, и для старшего поколения. Подробная информация о проекте, ссылка на онлайн-расписание и регистрацию доступны в сообществе Тюменского экологического объединения в "ВКонтакте".

Экопросветительский проект соктбяря 2022 года в регионе реализует регоператор ООО "ТЭО" при поддержке правительства и "Сибура". Сеть коворкингов насчитывает 4 экодома в Тюмени ("Гудвин", "Центральный", "Сити Молл" и "Кристалл") и один в Тобольске ("Спортивный"). Шестая площадка проекта будет носить имя "Ишим". Чуть более, чем за год работы, экодома получили признание жителей и гостей Тюменской области и приняли более 45 тыс. посетителей.