Тюменская область за год отправила в переработку 1419 фур вторсырья

В течение 2022 года с мусоросортировочных заводов Тюмени, Тобольска и Ишима на перерабатывающие предприятия отправлено 1419 фур вторсырья, – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "Тюменское экологическое объединение".

Самыми востребованными у переработчиков видами вторсырья из коммунальных отходов тюменцев являются стекло, светлый ПЭТ и картон. Также популярны у переработчиков плёночные материалы. Например, на тобольском МСЗ микс плёнки входит в перечень самых востребованных вторичных материальных ресурсов вместе с изделиями из картона и ПЭТ-бутылками. На региональном уровне пленочная группа закрепилась на четвёртом месте "зелёного" рейтинга. сообщает пресс-служба ТЭО.