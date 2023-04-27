Тюменская область заработала на мусоре

Тюменская область вошла в топ-3 регионов Уральского федерального округа по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купли-продажи вторичных материальных ресурсов. Общая сумма лотов, выставленных Свердловской, Челябинской и Тюменской областями, составила 29,7 млн рублей. Тюменская область выставила 37 лотов на сумму 4,5 млн рублей в категориях текстиль, шины и покрышки, полимеры, цветные металлы и стекло.

"Причем в каждом регионе это различные фракции — от пластика до золошлаков. ЭТП по купле-продаже вторсырья создавалась для формирования экономики замкнутого цикла в России, а также улучшения процесса исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) — такую услугу тоже можно приобрести на площадке. Для компаний, реализующих вторичное сырье в регионах РФ, ЭТП стала по-настоящему востребованной", — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Напомним, что электронная торговая площадка была создана при поддержке РЭО для формирования экономики замкнутого цикла в России и улучшения процесса исполнения расширенной ответственности производителей. На данный момент более 750 компаний используют услуги площадки и выставили лоты на общую сумму 696 миллионов рублей.

Фото - РЭО.