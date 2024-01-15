Тюменцы могут сдать свои новогодние елки в переработку

Жители Тюменской области с15 января по 4 февраля могут бесплатно сдать на переработку живые ёлочки и сосны, которыми они в праздник украшали свои дома, главное условие - деревце должно быть без каких-либо украшений и мишуры. Организатором сбора выступил региональный оператор по обращению с ТКО Тюменское экологическое объединение.

"Новогодние деревья будут переработаны и получат вторую жизнь: измельчённые ёлочки и сосны с удовольствием примут общественные организации, например, "Круговорот" и "Чистый путь", зоопарки и зооприюты. Древесную щепу можно использовать в качестве подстилки для животных, а также для декора и благоустройства", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В Тобольске пункт сбора хвойных организован на мусоросортировочном заводе (Восточный промышленный район-квартал 1 тер, 20а, 1).

В Тюмени деревья примут в экодомах (ул. Максима Горького, 70/2; ул. Тимофея Чаркова, 60, стр. 3; ул. Герцена, 87А/2) и на мусоросортировочном заводе (9-й км Велижанского тракта, 18б).

Управляющие компании, которые хотят также организовать сбор елей для переработки, могут выделить специальное место у своих контейнерных площадок. Чтобы за ними приехала спецтехника, необходимо заранее предупредить об организованной точке сбора диспетчерскую службу регионального оператора.

Жители остальных населенных пунктов региона могут оставить ели в местах, предназначенных для накопления крупногабаритных отходов. Эти деревья также вывезет регоператор.

Желающие получить измельчённую щепу могут оставить заявку на официальной странице Тюменского экологического объединения в соцсети "ВКонтакте".