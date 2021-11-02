В ишимскую больницу начали поступать пациенты с переохлаждениями

Фото пресс-службы ОБ №4

С приходом первых минусовых температур в Областную больницу №4 начали поступать пациенты с признаками переохлаждения. За две недели медпомощь потребовалась трем мужчинам 50-65 лет. Все были найдены на улице спящими, без верхней одежды. Скорую помощь им вызвали прохожие.

"Во всех трех случаях мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, на момент поступления были не доступны к контакту. После нескольких часов крепкого сна и пребывания в теплой палате приемного покоя они самостоятельно покинули медорганизацию, – рассказал заведующий приемным отделением ОБ №4 Радик Хасанов. – В медикаментозной терапии и реанимации данные пациенты не нуждались".

В прошлый осенне-зимний сезон в стационар ОБ №4 были госпитализированы 14 человек с признаками переохлаждения, сообщили в пресс-службе больницы.

Наиболее часто этому процессу подвержены маленькие дети, люди преклонного возраста и физически истощенные лица, долго находящиеся в обездвиженном или бессознательном состоянии. Ускоряют замерзание сильный ветер и избыточная влажность на улице, употребление психоактивных веществ и спиртного, усталость и внезапные травмы, отмечают медики.