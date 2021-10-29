Тюменец и его пес погибли в разорвавшейся от удара иномарке

Водитель Honda Ascot и его питбуль погибли накануне вечером на трассе Екатеринбург-Тюмень после того, как мужчина, решив с справа обогнать большегруз, зацепил при движении обочину и автомобиль отбросило на бетонный столб.
"От сильного удара иномарку разорвало на две части. Водитель и его питбуль, находившиеся в автомобиле, погибли. Обстоятельства ДТП выясняются. В машине была найдена бутылка пива. Состояние автомобилиста определит посмертная экспертиза. Ранее у тюменца не было грубых нарушений ПДД. Дорога в момент ДТП была мокрой, шел мелкий дождь", - пояснили в ГИБДД по Тюменской области.
ГИБДД напоминает водителям, что в мокрую и снежную погоду необходимо выбирать безопасную скорость, с учетом дорожных и погодных условий.
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