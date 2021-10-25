Житель Тюменской области украл автобусную остановку

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции при патрулировании на автодороге "Шадринск-Ялуторовск" остановили для проверки автомобиль с прицепом, в котором лежали куски металла - 37-летний водитель признался, это часть остановочного комплекса, который он решил сдать в пункт приема металлолома.

Инспекторам ГИБДД мужчина рассказал, что ранее, возвращаясь в свой посёлок, обратил внимание на находящийся у трассы металлический остановочный комплекс. Подсчитав прибыль от сдачи металла, решил не упускать случай. Привёз угловую шлифовальную машину, распилил конструкцию и доставил к дому.

Затем он распилил листы на мелкие куски и стал частями отвозить их на металлолом. В ходе очередной поездки автолюбителя остановили сотрудники ДПС. Ущерб от действий злоумышленника составил около 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе областной полиции.