В уватском лесу нашли медведицу, которая напала на трех рыбаков

В госохотдепартаменте Тюменской области рассказали, что медведица, которая напала 19 октября на трех мужчин в лесу Уватского района, была застрелена.

Ранее, основываясь на предварительных данных, СУСК по Тюменской области сообщало, что медведь внезапно напал мужчин, возвращавшийся с рыбалки через лес. Один человек погиб, второй - 23-летний боксер - получил серьезные травмы, но смог ножом нанести несколько смертельных ударов зверю.

Как пояснили в госохотдепартаменте, сообщение о трагедии, которая произошла в заказнике "Поваровский", поступило вечером 19 октября. О нем сотрудникам МЧС рассказал выживший, который на моторной лодке в село Алымку доставил раненного.

В лодке рыбаков полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра.

Утром 20 октября сотрудники госохотдепартамента отправились вместе с сотрудниками полиции выехали на место происшествия и обнаружили, что медведица была застрелена.

"По прибытии в 150 метрах от Иртыша было обнаружено тело погибшего, а в 10 метрах от тела — застреленная медведица 3-4 лет. В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз", - говорится в сообщении.

В настоящий момент СУ СК проводит доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. .