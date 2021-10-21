Омичка и свердловчанин погибли на уватской дороге из-за столкновения кроссовера и большегруза

Два человека погибли при столкновении Toyota RAV4 и грузового Volvo. ДТП произошло накануне вечером на 408-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе.

По предварительным данным, в 19:30 водитель кроссовера при обгоне выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом. Volvo выбросило от удара на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с другим большегрузом Volvo.

Погибли 43-летняя пассажирка Toyota из Омской области и 59-летний водитель Volvo, житель Сухого Лога Свердловской области. 66-летний омич-водитель кроссовера и 50-летний водитель второго большегруза получили различные повреждения.

Движения по федеральной трассе было частично ограничено, осуществлялось в реверсивном режиме. В момент ДТП осадков не было, дорога была сухой, пояснили в Госавтоинспекция Тюменской области.

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