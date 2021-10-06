Замначальника УФСИН по Тюменской области задержан на взятках за кисель

В Тюменской области задержан заместитель начальника УФСИН по Тюменской области, подозреваемый в коррупционных преступлениях. Он подозревается в получении взяток должностным лицом в значительном и крупном размере, сумма которых превысила 370 тысяч рублей, сообщили в СУСК по Тюменской области.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы замначальника УФСИН оказывал руководителю коммерческих организаций содействие в заключении госконтрактов с учреждением на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Тем самым он обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых ингредиентов и своевременное перечисление на расчетные счета организаций оплаты по заключенным контрактам.

В следкоме отмечают, что "в настоящее время подозреваемый вину признает. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения". Сотрудники СК ведут сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливают другие эпизоды преступной деятельности.

Преступление раскрыто благодаря совместной и грамотной работе сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, оперативных сотрудников РУ ФСБ России по Тюменской области, а также ОСБ УФСИН России по Тюменской области, отметили в ведомстве.