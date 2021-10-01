Роспотребнадзор сообщил, что не звонит предпринимателям с предложением купить документы

В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о том, что предпринимателям нашего региона звонят якобы сотрудниками Управления Роспотребнадзора и предупреждают о предстоящей в отношении них проверке. Чтобы проверка прошла без замечаний мошенники предлагают купить ряд нормативных документов для размещения в уголке потребителя.

"Обращаем внимание, что Роспотребнадзором и его территориальными органами не оказываются подобные услуги. Подобные жалобы на действия мошенников уже неоднократно поступали в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области", - говорится на сайте РПН.

Тюменцам советуют быть внимательнее и сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.