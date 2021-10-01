Роспотребнадзор сообщил, что не звонит предпринимателям с предложением купить документы

11:39 01 октября 2021
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В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о том, что предпринимателям нашего региона звонят якобы сотрудниками Управления Роспотребнадзора и предупреждают о предстоящей в отношении них проверке. Чтобы проверка прошла без замечаний мошенники предлагают купить ряд нормативных документов для размещения в уголке потребителя.

 "Обращаем внимание, что Роспотребнадзором и его территориальными органами не оказываются подобные услуги. Подобные жалобы на действия мошенников уже неоднократно поступали в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области", - говорится на сайте РПН.

Тюменцам советуют быть внимательнее и  сообщать  о подозрительных звонках в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

Теги: мошенники , проверки , Роспотребнадзор
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