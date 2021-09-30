Пожарные ликвидировали возгорание на крыше жилого дома

При пожаре на кровле 10-этажного жилого доме в Тюмени на улице Народной, 10 спасено 30 человек, эвакуирован 51 человек.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. К тушению пожара привлечены 75 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС - 63 человек и 14 единиц техники. Сейчас пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, вызов с места происшествия поступил в 16:25, через десять минут бригада скорой медицинской помощи прибыло по адресу. Обращений за медпомощью не было.