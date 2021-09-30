Судебные приставы за один рейд собрали с алиментщиков 1,2 млн рублей долгов перед детьми

В Тюменской области судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд по выявлению на дорогах должников-автомобилистов. С помощью установленных комплексов "Крис-П" задержано 240 транспортных средств должников, 43 автомобиля арестовано.

У тюменца, являющимся должником по 12 исполнительным производствам по кредитам и налоговым сборам на общую сумму порядка 1,8 млн рублей, арестовали автомобиль "Ауди". Забрать свой автомобиль мужчина сможет, оплатив всю сумму долга.

Должники по алиментным платежам также были выявлены судебными приставами-исполнителями, пятеро из них так дорожат автомобилями, что сразу произвели оплату своих долгов в полном объеме — общая сумма перечисленных алиментных платежей с рейда составила 1,2 млн рублей, сообщили в УФССП.