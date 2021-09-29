В Тюмени суд приговорил водителя Bentley к 14 суткам ареста за сопротивление полиции

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 40-летнего тюменца, оказавшего сопротивление сотруднику полиции, находящемуся при исполнении (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе облсуда.
Судом установлено, что 9 сентября Андрея В., управлявшего Bentley Continental, на улице Щорса в Тюмени остановили сотрудники ДПС для поверки документов. Выйдя из машины, он был очень недоволен, вёл себя агрессивно, стал хвататься за форменную одежду полицейского, толкать его, а потом попытался скрыться.
В судебном заседании правонарушитель виновным себя признал частично, пояснил, что действительно пытался сбежать, но за форменную одежду сотрудников полиции не хватал и не толкал их.
Виновность подтверждена материалами дела об административном правонарушении. С учетом содеянного, личности, обстоятельств совершения административного правонарушения, суд назначил гражданину наказание - административный арест, сроком на 14 суток.
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