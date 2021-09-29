Тюменца отправили под суд за любовь к маку и избиение сожительницы

Житель деревни Криволукская в Ялуторовском районе на своем участке вырастил 870 кустов мака, как показала экспертиза - наркотикосодержащих. Теперь его обвиняют в их незаконном культивировании.

Из материалов уголовного дела следует что 41-летний мужчина выращивал мак, содержащий наркотическое средство. В августе 2021 года об этом стало известно сотрудникам полиции, которые изъяли 870 растений мака. Кроме того, фигурант дела обвиняется в нанесении побоев своей сожительнице. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу, сообщили в облпрокуратуре.

Санкция ч.2 ст. 231 УК РФ, наиболее тяжкой из предъявленных, предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.