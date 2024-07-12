Директора частного детсада будут судить в Тюмени за хищение 760 тысяч бюджетных рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора частного детского сада города Тюмени. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая с мая 2021 по июнь 2023 года предоставляла в городской департамент образования документы на возмещение понесённых затрат с недостоверными сведениями об оказании услуг по образованию и содержанию детей, которые фактически дошкольное учреждение не посещали. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 760 тыс. рублей. Обвиняемая возместила его полностью.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд, максимальное наказание по инкриминируемой ей статье предусматривает до шести лет тюрьмы.