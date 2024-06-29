Летевший из Тобольска самолет при посадке в аэропорту Екатеринбурга выкатился со взлетно-посадочной полосы

В Екатеринбурге транспортная прокуратура и следователи СК выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, следовавшего по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург.
По предварительным данным, днем 29 июня после выполнения посадки в аэропорту Кольцово, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров. Пострадавших в результате авиационного происшествия нет.
Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru