Летевший из Тобольска самолет при посадке в аэропорту Екатеринбурга выкатился со взлетно-посадочной полосы

16:29 29 июня 2024
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Фото Уральской транспортной прокуратуры

В Екатеринбурге транспортная прокуратура и следователи СК выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, следовавшего по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург.

По предварительным данным, днем 29 июня после выполнения посадки в аэропорту Кольцово, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров. Пострадавших в результате авиационного происшествия нет.

Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия.

Теги: авиация , Екатеринбург , Казань , прокуратура , СКР , Тобольск
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