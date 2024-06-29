Летевший из Тобольска самолет при посадке в аэропорту Екатеринбурга выкатился со взлетно-посадочной полосы

Фото Уральской транспортной прокуратуры

В Екатеринбурге транспортная прокуратура и следователи СК выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, следовавшего по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург.

По предварительным данным, днем 29 июня после выполнения посадки в аэропорту Кольцово, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров. Пострадавших в результате авиационного происшествия нет.

Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия.