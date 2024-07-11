Четырех жителей Тобольска ждет суд по делу об игорном бизнесе

В Тобольске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности с извлечением дохода в размере более 27 млн рублей, фигурантами его являются 4 местных жителя, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в период с марта по сентябрь 2023 года обвиняемые совместно с неустановленными следствием лицами незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Нежилое помещение они оборудовали компьютерами с установленным на них программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр. Посетители игорного клуба вносили в кассу деньги и получали активированные пластиковые карты, с помощью которых через карт-ридеры играли на компьютерах. Доход от незаконной игорной деятельности превысил 27 млн рублей.

Межрайонной прокуратурой в интересах Российской Федерации предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба. В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.