В Тюменской области с начала 2024 года выявлено более 1400 наркопреступлений и изъято 87 кг веществ

В текущем году правоохранительными органами выявлено 1416 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 1062 (75 %) составляют факты сбыта, установлено 5 фактов отмывания наркодоходов, изъято 86,9 кг наркотических средств, в том числе почти 65 кг "синтетики", сообщает облпрокуратура.



В результате принятых мер за 6 месяцев 2024 года выявлено 1143 наркопреступления, совершенных с использованием IT-технологий, из них 82,9% связаны со сбытом наркотиков. 925 таких преступлений раскрыто и уголовные дела по ним направлены в суд. Прекращена деятельность двух нарколабораторий в Ялуторовском и Нижнетавдинском районах, а также организованных преступных групп, на счету которых 21 преступление. Пресечена деятельность одного интернет-магазина, ориентированного на наркопотребителей города Тюмени.



В рамках проведенных совместных мероприятий по перекрытию каналов поставки наркотических средств на территорию региона задержано 9 межрегиональных наркокурьеров, у них изъято более 38 кг наркотических средств. Все курьеры перевозили запрещенные вещества автомобильным транспортом.



За 6 месяцев 2024 года в суд направлены уголовные дела о 730 наркопреступлениях, из них 466 связаны со сбытом наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 406 лиц, из них 5 несовершеннолетних.



Работа прокуратуры области по противодействию наркопреступности продолжается.