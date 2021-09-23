В нескольких селах Тюменского района ввели карантин из-за птичьего гриппа

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц введен на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино в Тюменском районе, сообщает Оперштаб.

Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов Червишево, Леваши, и деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры.

"Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - говорится в сообщении.