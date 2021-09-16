Житель Тобольска порезал собутыльника из-за тысячи рублей

В тобольскую больницу из микрорайона Сумкино с множественными ножевыми ранениями был доставлен 50-летний мужчина, врачи сообщили о пациенте в полицию.

Как выяснили оперативники, пострадавший распивал алкогольные напитки в компании. Позже он начал требовать от приятеля вернуть ему 1000 рублей долга. Мужчины поссорились, "должник" схватил со стола кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов.

Должником оказался дважды судимый за умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. Свою вину он признал и находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.