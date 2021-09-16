В Тюмени экс-директора шахматного клуба подозревают в изнасиловании ученицы

32-летний бывший директор одного из шахматных клубов был задержан 25 августа по постановлению Ленинского районного суда Тюмени. Он подозревается в изнасиловании несовершеннолетней ученицы клуба.

Как следует из дела, почти через два месяца после насильственных действий, девочка рассказала школьному психологу о преступлении преподавателя в летнем лагере, сообщает пресс-служба областного суда.

Адвокат подозреваемого обратился в суд с просьбой освободить подозреваемого из-под стражи.

"В жалобе адвокат просил суд отменить постановление о заключении подзащитного под стражу в связи с тем, что суду не предоставлено доказательств совершенного преступления. Он считает, что суд не учел личность обвиняемого. У мужчины высшее педагогическое образование. Он безупречно работал учителем физкультуры в нескольких школах Тюменской области, а потом возглавил созданный им шахматный клуб", - говорится в сообщении пресс-службы.

Изучив все обстоятельства, областной суд пришел к выводу о невозможности избрания другой меры пресечения, кроме заключения под стражу.