В Тюмени состоялся молебен в память о главе МЧС России Евгении Зиничеве

В Тюмени у часовни в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая купина", находящейся на территории Учебного центра федеральной противопожарной службы, сегодня состоялся молебен в память о главе МЧС России Евгении Зиничеве.

Напомним, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека.

Почтить память министра пришли сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, слушатели центра, ветераны службы и жители города.

К Мемориалу погибших пожарных и спасателей были возложены цветы, почетный караул замер у огня возле стелы сотрудников МЧС России, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга.

Коллектив аппарата и структурных подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области глубоко скорбит вместе с родными, близкими, товарищами по службе настоящего офицера, профессионала, истинного патриота России.

Редакция интернет-издания "NewsProm.Ru" присоединяется к соболезнованиям.

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области