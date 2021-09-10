Оперативники задержали двух подозреваемых в грабежах на улицах Тюмени

Силовики задержали в Тюмени двух молодых мужчин, которые подозреваются в совершении как минимум тринадцати краж и грабежей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Накануне 20-летний тюменец и его 25-летний товарищ на одной из автостоянок в Тюмени неудачно пытались сорвать с шеи женщины цепочку, но она схватила грабителя за руку и начала звать на помощь. Злоумышленникам пришлось ретироваться, однако вскоре их нашли и выяснили, что подозреваемые могут быть причастными к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, задержанные признались в том, что, угрожая ножом или физической расправой, они похищали у прохожих телефоны, деньги и драгоценности, ворованные телефоны использовали для перевода денег со счетов потерпевших на свои счета, затем сдавали их в комиссионные магазины.

Сейчас подозреваемые арестованы, полиция просит жителей города, пострадавших от их действий, сообщить о случившемся по тел.: 794-376, 89220763691 или 02.

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Фото пресс-службы УМВД по Тюменской области