В Тюмени задержали подозреваемого в грабежах в комиссионных магазинах

В полицию поступило заявление от сотрудника одного из комиссионных магазинов о том, что у них похищен сотовый телефон. Посетитель магазина попросил продемонстрировать ему смартфон, а когда продавец отвлекся, схватил его и убежал. На следующий день поступило аналогичное заявление от сотрудника другого комиссионного магазина, детали происшествия и описание злоумышленника полностью совпадали.

По подозрению в грабеже был задержан ранее судимый местный житель 1992 года рождения. Молодой человек рассказал, что похищенные телефоны он сбыл через третьих лиц. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж".