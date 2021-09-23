Влюбленный тюменец ради девушки обворовал цветочный салон

20-летний тюменец поссорился с девушкой, ради примирения захотел подарить любимой букет цветов, но денег у него не оказалось, и тогда он решил ограбить цветочный салон.

Молодой человек зашел в цветочный салон на улице Холодильной и, воспользовавшись невнимательностью продавца, похитил понравившийся букет за две тысячи рублей и скрылся. Порадовать подругу он все-таки не успел - полиция его быстро вычислила по камерам видеонаблюдения и вернула цветы в торговую точку.

В отношении ранее несудимого романтика возбудили уголовное дело о грабеже, максимальное наказание по статье - лишение свободы до 4 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в областной полиции.