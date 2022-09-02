Жителя Ишима за ограбление ювелирного магазина приговорили к 6 годам тюрьмы

33-летний житель Ишима в апреле этого года на глазах продавца ювелирного магазина "Топаз" разбил молотком витрину, собрал драгоценности стоимостью в миллион рублей и скрылся.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, полностью возместил ущерб. Суду пояснил, что пойти на преступление его заставили финансовые трудности.
Рассмотрев дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ суд приговорил мужчину к 6 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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