Жителя Ишима за ограбление ювелирного магазина приговорили к 6 годам тюрьмы

33-летний житель Ишима в апреле этого года на глазах продавца ювелирного магазина "Топаз" разбил молотком витрину, собрал драгоценности стоимостью в миллион рублей и скрылся.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, полностью возместил ущерб. Суду пояснил, что пойти на преступление его заставили финансовые трудности.

Рассмотрев дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ суд приговорил мужчину к 6 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.