Росгвардейцы задержали на улице Тюмени мужчину с пистолетом

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с пистолетом в Тюмени. Как выяснилось позже, оружие было пневматическим, а 61-летний мужчина - пьяным, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Наряд группы задержания получил информацию, что на одной из улиц областного центра замечен неизвестный, возможно, в нетрезвом состоянии, с похожим на оружие предметом в руке. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу и вскоре в одном из дворов обнаружили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали тюменца и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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