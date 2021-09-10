Росгвардейцы задержали на улице Тюмени мужчину с пистолетом

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с пистолетом в Тюмени. Как выяснилось позже, оружие было пневматическим, а 61-летний мужчина - пьяным, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наряд группы задержания получил информацию, что на одной из улиц областного центра замечен неизвестный, возможно, в нетрезвом состоянии, с похожим на оружие предметом в руке. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу и вскоре в одном из дворов обнаружили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали тюменца и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.