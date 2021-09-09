В Тюмени арестовали водителя, по вине которого погибли два человека

В Тюмени арестовали водителя, который в июле сел пьяным за руль и на федеральной трассе на полосе встречного движения столкнулся с другим автомобилем, водитель и пассажир которого в результате ДТП погибли, сообщили в областной прокуратуре.

34-летний жителя Исетского района обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Из материалов уголовного дела, в середине июля 2021 года мужчина на Chevrolet Aveo приехал в Тюмень на заработки. Отработав в службе такси сутки, он выпил спиртного и вечером в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля. Во время движения по проезжей части 192 километра федеральной трассы Р-254 со стороны с.Червишево в направлении г. Тюмени он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Passat, который от удара выбросило в кювет с наездом на опору дорожного знака. В результате столкновения двое пассажиров Volkswagen получили множественные повреждения внутренних органов, от которых мужчина скончался на месте, а женщина - в машине скорой помощи.

По решению суда водитель "ChevroletAveo" заключен под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре отметили, что в соотвествии со статьей УК РФ обвиняемому грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.