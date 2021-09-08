Жители Бердюжья решили отсалютовать себе крадеными фейерверками

14:01 08 сентября 2021
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Двое молодых людей в Бердюжье ночью запускали фейерверки, чем привлекли внимание полицейских. При разговоре выяснилось, что фейерверки краденые.  

Установлено, что мужчины, отогнув металлические рольставни, проникли в цветочный магазин и вынесли оттуда несколько коробок с пиротехникой на 24 тысячи рублей, использовать по назначению решили неподалеку от торговой точки.

Остатки похищенной продукции сотрудники полиции вернули владельцу. На любителей салютов завели дело о краже, сейчас они находятся под  подпиской о невыезде.

Теги: Бердюжский район , кражи , фейерверк
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