Жители Бердюжья решили отсалютовать себе крадеными фейерверками

Двое молодых людей в Бердюжье ночью запускали фейерверки, чем привлекли внимание полицейских. При разговоре выяснилось, что фейерверки краденые.

Установлено, что мужчины, отогнув металлические рольставни, проникли в цветочный магазин и вынесли оттуда несколько коробок с пиротехникой на 24 тысячи рублей, использовать по назначению решили неподалеку от торговой точки.

Остатки похищенной продукции сотрудники полиции вернули владельцу. На любителей салютов завели дело о краже, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.