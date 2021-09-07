В Тюмени арестовали насильника, который убил свою жертву 19 лет назад

Тюменский следком сообщил о раскрытии преступления, совершенного в Тюмени в сентябре 2002 года. Подозреваемого удалось выявить благодаря взятым из биоматериала с тела убитой ДНК, которая хранилась в базе данные осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, и признательным показаниям задержанного, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Тело женщины с изрезанными шеей, лицом и грудью нашли в 2002 году на улице в Тюмени, по факту возбудили дело об убийстве, затем экспертиза установила, что перед смертью погибшую изнасиловали. По горячим следам преступление раскрыть не удалось, "поскольку было совершено в условиях неочевидности"- дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась.

"Спустя 19 лет с момента совершения преступления, лицо, причастное к убийству женщины было установлено, поскольку злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Им оказался житель города Тюмени 1976 года рождения", - сообщается на сайте ведомства.

На допросе задержанный признался, что в сентябре 2002 года случайно познакомился с с женщиной, пригласил ее к себе домой выпить и изнасиловал, а когда она пригрозила, что заявит об этом в полицию - решил убить. "Он взял в квартире нож и вышел на улицу с потерпевшей под предлогом проводить ее до дома. Зайдя в безлюдное место, он нанес ей ножевые ранения шеи, лица и грудной клетки, оставив потерпевшую истекать кровью, скрылся с места происшествия" - сообщает СК.

Подозреваемый арестован, помимо убийства на него завели дело об изнасиловании. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего, а также проверяют его причастность к совершению других преступлений.