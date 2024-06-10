Следователи устанавливают причины гибели мужчины, найденного рыбаком в Туре

13:15 10 июня 2024
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Следственным отделом по Центральному АО г. Тюмень следственного управления СК России по Тюменской области проводится проверка по факту обнаружения тела молодого человека 2002 года рождения в реке Тура, протекающей в районе улицы Судостроителей города Тюмени. 9 июня 2024 года в дневное время его тело было обнаружено рыбаком. В последний раз мужчину видели на мосту Мельникайте 2 июня текущего года.

Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Каких- либо внешних следов криминальной смерти на теле молодого человека не обнаружено, опрошены очевидцы. Для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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