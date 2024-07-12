В Тюмени при пожаре обнаружили тела трех погибших

Следователи устанавливают обстоятельства гибели дух мужчин и женщины, тела которых были обнаружены в ночь на 12 июля во время тушения пожара деревянного частного дома, расположенного по улице Дружбы.

Как сообщили в СУ СК России по Тюменской области, внешних признаков криминальной смерти на погибших нет. Поводится процессуальная проверка. Среди версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

"Следователем СК России проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - указано в сообщении.