Сотрудники МЧС на прошлой неделе в Тюменской области ликвидировали 45 пожаров

Фото - https://vk.com/vk_mchs_72

За прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрировано 45 пожаров, травмировано два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения участвовали 36 раз: оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших, смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части.

За помощью к спасателям и пожарным жители региона обратились 21 раз.