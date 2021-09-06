Сотрудники МЧС на прошлой неделе в Тюменской области ликвидировали 45 пожаров

14:11 06 сентября 2021
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Фото - https://vk.com/vk_mchs_72

За прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрировано 45 пожаров, травмировано два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения участвовали 36 раз: оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших, смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части.

 За помощью к спасателям и пожарным жители региона обратились 21 раз.

Теги: МЧС , пожары
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