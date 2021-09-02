Житель Тобольска напал на прохожего с палкой и сломал ему несколько ребер

Мужчина на улице в Тобольске высказал недовольство по поводу поведения встречного местного жителя, за что был избит палкой, у потерпевшего перелом нескольких ребер и другие телесные повреждения, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Об инциденте в полицию сообщил очевидец из микрорайона Иртышский. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские установили приметы подозреваемого и при патрулировании микрорайона задержали ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений 38-летнего тоболяка.

"Установлено, что освободившийся год назад из мест лишения свободы задержанный на улице встретил потерпевшего, который начал высказывать ему недовольство по поводу его поведения. Не справившись с эмоциями, злоумышленник схватил лежавшую на земле палку и начал наносить ей удары по различным частям тела пострадавшего. Медики констатировали у потерпевшего перелом нескольких ребер и другие телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Задержанный свою вину признал, он арестован, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.